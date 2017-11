Urawa Red Diamonds als kampioen Azië naar WK

De Japanse club Urawa Red Diamonds heeft de Champions League in Azië gewonnen. De club uit Saitama versloeg Al-Hilal uit Saudi-Arabië in de finale over twee duels. Na de 1-1 van vorige week in Riyad won Urawa Red Diamonds zaterdag voor eigen publiek met 1-0. Het doelpunt kwam vlak voor tijd van de Braziliaanse middenvelder Rafael da Silva, die vorige week tijdens het eerste duel ook al het Japanse doelpunt voor zijn rekening had genomen.

Urawa Red Diamonds won de Aziatische Champions League tien jaar geleden voor het eerst. Als kampioen van Azië doen de Japanners volgende maand mee aan het WK voor clubs in de Verenigde Arabische Emiraten. Urawa Red Diamonds stroomt in de tweede ronde in en treft de winnaar van het duel tussen Al-Jazira en Auckland City FC. Bij winst wacht daarna een confrontatie met de Europese kampioen Real Madrid.