Van Aert profiteert van pech Van der Poel

Wereldkampioen Wout van Aert heeft zaterdag in het Duitse Zeven de vijfde wedstrijd om de wereldbeker gewonnen. De Belgische veldrijder profiteerde van mechanische problemen die Mathieu van der Poel in de tweede ronde een achterstand van zo’n halve minuut opleverden. Aanvankelijk leek de Nederlander het gat nog te kunnen dichtrijden, maar in de vijfde van acht ronden over het modderige parcours groeide het gat naar meer dan 40 seconden.

Op de streep, na acht ronden, was de marge 47 seconden. De Belg Toon Aerts finishte kort achter Van der Poel als derde. De Nederlander Corné van Kessel werd vierde. Van der Poel had alle vier voorgaande wereldbekercrossen gewonnen en heeft de leiding riant in handen.

Van Aert besefte dat de kettingproblemen van Van der Poel de wedstrijd hadden beïnvloed. ,,Het was zeker een beslissend moment. Mathieu is onze sterktste tegenstander en we wachten natuurlijk niet als hij pech heeft. Maar aan de andere kant: hij had nog heel veel tijd om terug te komen en ik ben erin geslaagd mijn voorsprong te behouden.”

In Gavere had Van Aert twee weken geleden Van der Poel in een cross uit de Superprestigereeks voor het eerst dit seizoen verslagen, maar toen was dat aan materiaalpech van de Nederlander in de slotronde te danken. ,,Voor mij is dit de eerste keer dat ik hem echt versla”, vertelde de Belg. ,,Dit voelt goed, al besef ik dat het voor de fans niet leuk was dat er geen felle tweestrijd was. Het was een lange zware race. Het parcours was nog veel zwaarder dan tijdens de verkenning. Het was enorme modderig en we moesten veel lopen. Ik heb mijn tempo gezocht en kon zo vrij vlot afstand nemen van de rest.”