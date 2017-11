Verhofstad pakt zilver op vloer in Cottbus

Turner Bram Verhofstad is zaterdag bij het Turnier der Meister als tweede geëindigd in de finale op vloer. De Nederlander kwam bij de wereldbekerwedstrijd in de Duitse stad Cottbus tot een score van 14,133. De Sloveen Rok Klavora kreeg hetzelfde cijfer, maar de uitvoering van zijn oefening, de zogenoemde E-score, was hoger dan die van Verhofstad.

Ook de Rus Kiril Prokopev kwam tot dezelfde totaalscore. Hij had met 6,1 de hoogste D-score, de moeilijkheidsgraad, maar leverde in op zijn E-score.

Verhofstad, wiens oefening een D-score had van 5,9, verraste in oktober met de vierde plek op de WK in Montreal.

Sanne Wevers bleef aan de brug met ongelijke leggers net naast het podium. De Duitse Elisabeth Seitz was de beste met een score van 14,900. Alleen de Chinese Lyu Jiaqi (14,866) kwam daar enigszins bij in de buurt. Haar landgenote Wang Cenyu, als laatste aan de beurt, hield Wevers van een medaille af: 14,200 tegen 13,933.

Wevers komt zondag nog in actie in de finale op balk, het toestel waarop ze vorig jaar in Rio olympisch goud behaalde.