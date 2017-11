Verstappen start van zesde plek in Abu Dhabi

Max Verstappen gaat zondag in de laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi van start vanaf de zesde positie. De coureur zette met zijn Red Bull een tijd van 1.37,328 neer. Daarmee was hij bijna een seconde langzamer dan Mercedes-coureur Valtteri Bottas. De Fin reed met 1.36,231 de snelste ronde op het Yas Marina Circuit.

Wereldkampioen Lewis Hamilton kwam in zijn laatste ronde net niet aan de tijd van Bottas. Hij werd in 1.36,555 tweede. Sebastian Vettel zette in zijn Ferrari de derde tijd neer voor Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo. Kimi Räikkönen was ook nog sneller dan Verstappen.

Verstappen gaf na afloop bij Ziggo Sport toe dat hij al het hele weekend problemen heeft met de balans van zijn Red Bull. ,,Dan is het proberen om zo goed mogelijk rondjes te rijden en als het niet gaat dan moet je accepteren dat het niet gaat. In de training was het ook al vechten, we krijgen de balans gewoon niet voor elkaar.” De twintigjarige coureur verbeterde zich nog wel in zijn laatste ronde. ,,Maar dat kwam ook omdat de rondes ervoor helemaal niet goed waren”, legde hij uit.

Voor de race van zondag zei de Limburger ook niet al te hoge verwachtingen te hebben. ,,Als het zo gaat als vandaag, kan ik me niet verbeteren. We staan er volgens mij ook minder goed voor dan vorig jaar.”