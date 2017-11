Gevreesde Zoncolan opgenomen in Giro 2018

De beklimming van de Monte Zoncolan is opgenomen in het routeschema van de Ronde van Italië van volgend jaar. Dat maakte de organisatie via Twitter bekend. De volledige route van de Giro wordt woensdag in Milaan onthuld in het bijzijn van onder andere Tom Dumoulin, de winnaar van dit jaar.

De Zoncolan zat in 2014 voor het laatst in de Giro en zal dit jaar op 19 mei in de veertiende etappe worden beklommen. De klim is 10,1 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 11,9 procent. Op het steilste stuk bedraagt dat 22 procent. Het is de zesde keer dat een Girorit op de 1735 meter hoge berg aankomt. Eerder wonnen er de Italianen Gilberto Simoni (2x), Ivan Basso, de Spanjaard Igor Anton en de Australiër Michael Rogers.

De Giro begint op 4 mei in Jeruzalem.