Hamilton alle races in de punten

Lewis Hamilton zette nog een fraaie kroon op zijn seizoen met zijn tweede plaats in de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi. De wereldkampioen van Mercedes scoorde in alle twintig grands prix van dit jaar punten voor het kampioenschap. Slechts twee andere coureurs slaagden daar ooit ook in: de Argentijn Juan Manuel Fangio in 1954 en de Duitser Michael Schumacher in 2002.

Hamilton, die dit jaar zijn vierde wereldtitel veroverde, heeft nu 25 races op rij – sinds de Grand Prix van Japan in 2016 – WK-punten gescoord en daarmee komt hij steeds dichter in de buurt van het record van de Fin Kimi Räikkönen. Die reed vanaf de GP van Bahrein in 2012 tot en met de GP van Hongarije in 2013 liefst 27 achtereenvolgende races in de punten.

Hamilton had in Abu Dhabi zijn tiende GP-zege van het seizoen kunnen vieren, maar hij moest zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas voor zich dulden. ,,Ik moet hem een groot compliment maken, want hij gaf me geen kans hem in te halen. Terwijl ik echt alles heb gegeven”, zei de Brit.