Hockeysters op WK tegen China, Korea en Italië

De Nederlandse hockeysters nemen het komende zomer in de groepsfase van het WK in Londen op tegen China, Zuid-Korea en Italië. De internationale hockeyfederatie FIH gaf zondag de poule-indeling prijs voor het toernooi dat van 21 juli tot en met 5 augustus wordt gehouden in het Queen Elizabeth Olympic Park. Oranje, dat zondag in Auckland in de finale van de World League Nieuw-Zeeland met 3-0 versloeg, is de titelverdediger. Er nemen zestien teams deel aan het WK.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan speelt op 22 juli tegen Zuid-Korea. Vijf dagen later volgt het duel met China. Op 29 juli sluit Oranje de groepsfase af tegen de Italiaanse hockeysters. De nummers één van de groepen plaatsen zich direct voor de kwartfinales, voor de nummers twee en drie is er een tussenronde.