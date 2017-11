Hockeysters winnen World League

De Nederlandse hockeysters hebben zondag in Auckland overtuigend de finaleronde van de Hockey World League gewonnen. In de finale was Oranje te sterk voor gastland Nieuw-Zeeland: 3-0. Nederland had vier jaar geleden ook de eerste editie van het toernooi gewonnen.

Het duel begon moeizaam voor Oranje, dat al achttien duels op rij ongeslagen was. Eind juli verloor de ploeg van bondscoach Alyson Annan in de aanloop naar het gewonnen EK voor het laatst een wedstrijd, tegen België. Annan moest Xan de Waard noodgedwongen aan de kant houden wegens een schouderblessure, opgelopen in de halve finale van zaterdag tegen Zuid-Korea (2-0).

Nieuw-Zeeland opende fel en na een opstootje moest Carlien Dirkse van den Heuvel voor vijf minuten naar de kant. De routinier had Samantha Charlton na een overtreding een forse duw gegeven. De thuisploeg profiteerde niet van de numerieke meerderheid, maar aan de andere kant kreeg het favoriete Oranje ook geen enkele kans.

Dat veranderde in het tweede kwart. Eerst schoot Kelly Jonker vallend raak, twee minuten later was het al 2-0 dankzij Maria Verschoor, opnieuw een velddoelpunt.

In het derde kwart vergrootte Laurien Leusink de voorsprong naar 3-0 en was het duel tussen de nummer één en de nummer vijf van de wereld eigenlijk al beslist.

In de groepsfase had Nederland ook al met 4-0 gewonnen van de Nieuw-Zeelandse vrouwen, die twee jaar geleden in de finale verloren van Argentinië.

Oranje sloot het toernooi af zonder tegentreffer. ,,Je realiseert je dat niet als je op het veld staat, maar dat is inderdaad heel goed”, zei aanvoerster Marloes Keetels, die sprak van een echte teamprestatie. ,,We hebben keihard voor elkaar gewerkt, ik ben trots.”