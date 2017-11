Jansrud de beste op super-G

De Noorse skiër Kjetil Jansrud heeft de eerste wereldbekerwedstrijd dit seizoen op de super-G op zijn naam geschreven (1.30,76). In wisselende weersomstandigheden in het Canadese Lake Louise bleef de olympisch kampioen de Oostenrijkers Max Franz (1.31,04) en Hannes Reichelt (1.31,08) voor.

Voor de 32-jarige Jansrud was het zijn twintigste wereldbekerzege en zijn derde in Lake Louise. Zijn landgenoot Aksel Lund Svindal, zaterdag derde in de afdaling, eindigde als vijfde (1.31,28). Hij was bijna een jaar uit de roulatie na een operatie aan een knie.

Jansrud neemt dankzij zijn zege de leiding in het algemene wereldbekerklassement. Hij blijft met 145 punten de Zwitser Beat Feuz (122), winnaar van de afdaling zaterdag, en Svindal (105) voor.