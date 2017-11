Seizoen voorbij voor skiër Neureuther

De Duitse skiër Felix Neureuther zal niet meedoen aan de Olympische Spelen in februari in Pyeongchang. De 33-jarige kanshebber op een medaille op de slalom scheurde een kruisband in de linkerknie tijdens een training in de VS en komt dit seizoen niet meer in actie, zo liet hij via Facebook weten.

,,Dat betekent voor mij dat het seizoen is afgelopen”, liet de skiër weten. Hij vliegt maandag naar Duitsland om zich te laten opereren. Neureuther won twee weken geleden de eerste slalom van het seizoen in het Finse Levi. Hij heeft nog nooit een medaille gewonnen bij de Olympisch Spelen.