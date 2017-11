Topteams NBA maken geen fout

De basketballers van Boston Celtics hebben een einde gemaakt aan een sterke reeks van Indiana Pacers. De Celtics, het best presterende team in de NBA, wonnen met 108-98 tegen de ploeg die vijf zeges op rij had geboekt. Ook Golden State Warriors en Houston Rockets maakten geen fout.

Boston dankte Kyrie Irving die tot 25 punten, zes assists en vier rebounds kwam. De ploeg had voor het eerst dit seizoen een scoringspercentage vanuit het veld van meer dan 50 procent.

Titelverdediger Golden State Warriors had in Stephen Curry de topschutter in het duel met New Orleans Pelicans. De vedette was goed voor 27 punten, de geblesseerde Kevin Durant keek toe hoe zijn team met 110-95 won.

Houston Rockets, op dit moment het beste team in de Western Conference, was te sterk voor New York Knicks. James Harden kwam tot 37 punten, nodig omdat Houston terug moest komen van een achterstand van 22 punten.