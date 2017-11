Twee titels badmintonster Piek in Glasgow

Badmintonster Selena Piek heeft een succesvol toernooi in Glasgow achter de rug. Op het Schotse Open pakte ze zowel de titel in het vrouwendubbel als in het gemengddubbel.

Nadat haar vaste partner Eefje Muskens dit najaar stopte speelt Piek nu met Cheryl Seinen. Het als zesde geplaatste koppel was in de finale te sterk voor de Russinnen Ekaterina Bolotova en Alina Davletova: 15-21 21-15 21-11. Het was de tweede toernooizege voor Piek en Seinen na winst bij de Belgian International in Leuven.

Met Jacco Arends won ze in Glasgow ook het gemengddubbel. Het als zesde geplaatste duo versloeg de Deense combinatie Mikkel Mikkelsen en Mai Surrow: 21-10 21-10. Het mannendubbel in Schotland kende zelfs een volledig Nederlandse finale. Daarin waren Jelle Maas en Robin Tabeling te sterk voor Arends en Ruben Jille. De Nederlandse spelers droegen rouwbanden ter nagedachtenis aan de vorige week na een ongeval overleden Erik Meijs.