Verstappen machteloos: inhalen onmogelijk

De balans van zijn Red Bull was beter dan hij had verwacht, maar veel profijt had Max Verstappen er niet van in de Grand Prix van Abu Dhabi. ,,Op dit circuit kun je niet inhalen en dat is jammer. Het was een saaie wedstrijd”, zei de Limburgse Formule 1-coureur aan de finish tegen Ziggo Sport. Verstappen eindigde in de laatste race van het seizoen als vijfde.

De hele race reed hij achter de Fin Kimi Räikkönen van Ferrari. ,,Ik probeerde hem na de start wel aan te vallen, maar hij hield de deur goed dicht. Daarna lukte het niet hem in te halen. Ik kwam tot anderhalve seconde van hem, maar merkte telkens dat inhalen er niet in zat”, berustte de Nederlander, die zijn derde seizoen in de koningsklasse van de autosport op de zesde plaats eindigde in het kampioenschap met 168 punten.

Tegen het einde van de race ergerde Verstappen zich nog aan de achterblijvers Pascal Wehrlein (Sauber) en Kevin Magnussen (Haas), die hem niet de ruimte gaven snel voorbij te gaan. ,,Ze gingen met elkaar in gevecht, terwijl ik er vlak achter zat. Dat was niet zo handig”, vond de Nederlander, die nog niet meteen met vakantie gaat. Hij heeft nog wat werkzaamheden bij Red Bull af te handelen.

Verstappen won dit jaar twee races (Maleisië en Mexico), werd een keer tweede en een keer derde. Vorig jaar noteerde hij één zege (Spanje) en reed hij in totaal zeven keer naar het podium. Dit seizoen telde hij zeven uitvalbeurten.

De twintigjarige coureur rijdt ook de komende seizoenen voor Red Bull in de Formule 1. Hij verlengde eerder dit jaar zijn contract tot en met 2020 bij de Oostenrijkse renstal.