Verstappen vijfde in slotrace Abu Dhabi

Max Verstappen wilde graag vlammen in zijn laatste race van dit jaar in de Formule 1, maar een spectaculair optreden was de Limburger niet gegeven. Hij startte als zesde in de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi en eindigde als vijfde.

In de 55 tussenliggende ronden op het racecircuit van Yas Marina reed Verstappen praktisch op de bumper van Kimi Räikkönen, maar was hij niet bij machte de Ferrari van de Fin in te halen. De Nederlander schoof een plek op doordat Daniel Ricciardo, zijn teamgenoot bij Red Bull die op de vierde plaats lag, na twintig ronden uitviel met een kapotte auto.

De Fin Valtteri Bottas stuurde zijn Mercedes naar de winst in de slotrace. Hij leidde op het circuit Yas Marina van start tot finish en boekte zijn derde grandprixzege van dit jaar.

Zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton reed de hele wedstrijd keurig als tweede en gaf zijn rivaal Sebastian Vettel het nakijken. De Duitser werd derde op ruime afstand van Hamilton, die zijn vierde wereldtitel al een paar weken eerder had veroverd. Vettel eindigde als tweede in het kampioenschap, Verstappen sluit af als zesde.

Vooraf was Verstappen al niet erg optimistisch over een topklassering. Hij klaagde na de trainingen en de kwalificatie over de balans van zijn Red Bull. ,,Ik heb moeite om grip te vinden en ben steeds aan het vechten met de auto. We zullen zien wat ik kan bereiken vanaf de zesde plek”, zei hij na de kwalificatie.

Niet veel, bleek in de avondrace op het mondaine circuit, dat baadde in het kunstlicht. Een heel snelle pitstop (2,1 seconden) was bedoeld om met verse banden Räikkönen te kunnen aanvallen, maar de Fin trapte niet in de truc en maakte een ronde later al zijn bandenwissel. Verstappen kreeg wel de gelegenheid Esteban Ocon (Force India) in te halen, maar kwam daarna weer achter Räikkönen te rijden.

De achterblijvers die op een ronde achterstand kwamen, zorgden ervoor dat de Nederlander het gaatje naar de Fin maar niet dicht kreeg. Hij vond dat ze hem hinderden bij het inhalen en mopperde door de boordradio.