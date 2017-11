Verstappen wil nog één keer vlammen

Max Verstappen wil zijn derde seizoen in de Formule 1 graag afsluiten met een goed resultaat in Abu Dhabi. De Nederlandse coureur van Red Bull worstelt echter al het hele weekeinde met de balans van zijn bolide. Verstappen kwam daarom zaterdag in de kwalificatie niet verder dan de zesde plaats.

De twintigjarige Nederlander gaf ruim een seconde toe op de Fin Valtteri Bottas van Mercedes, die teamgenoot Lewis Hamilton aftroefde in de strijd om poleposition. Hamilton is al een paar weken zeker van de wereldtitel. Sebastian Vettel (Ferrari) en Daniel Ricciardo (Red Bull) vormen de tweede startrij, Verstappen heeft de Ferrari van Kimi Räikkönen schuin voor zich staan op de derde rij.

De coureur van Red Bull eindigde vorig jaar als vierde op het Yas Marina Circuit van Abu Dhabi. Verstappen hoopt dat zijn Renault-motor hem zondag niet in de steek laat en dat hij nog één keer kan vlammen. ,,Ik heb moeite om grip te vinden en ben steeds aan het vechten met de auto. Maar ik doe altijd mijn best. We zullen zien wat ik kan bereiken vanaf de zesde plek.”