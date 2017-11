Weer vette prijs voor Van Gerwen

Michael van Gerwen heeft voor de tweede keer binnen een volle week een groot darttoernooi gewonnen. De wereldkampioen uit Brabant was in Minehead de beste op de Players Championship. Hij stak op de slotdag in grote vorm. De titelverdediger won in de kwartfinale van landgenoot Jan Dekker (10-7) en was daarna ook de Brit Justin Pipe (11-3) en de Welshman Jonny Clayton (11-2) duidelijk de baas.

Van Gerwen schreef het toernooi voor de vierde keer op zijn naam. Hij verdiende zondag 100.000 pond (circa 110.000 euro) met zijn titelprolongatie. ‘Mighty Mike’ won vorig weekeinde in Wolverhampton ook al de Grand Slam of Darts, goed voor een geldbedrag van bijna 125.000 euro.

Van Gerwen verdedigt vanaf half december zijn wereldtitel in Londen.