Atletiek vernieuwt op Europese Spelen

De Europese atletiekfederatie wil bij de Europese Spelen van 2019 een volledig nieuw wedstrijdformat invoeren, dat nu al wordt beschouwd als de toekomst van de atletiek.

Gemengde teams van dertig landen gaan vijf dagen lang op tien onderdelen de strijd met elkaar aan. De wedstrijden duren niet langer dan twee uur per dag en er is sprake van een knock-outsysteem, dat eindigt in een finale. Slotstuk vormt een achtervolging in estafettevorm, genaamd ‘The Hunt’.

De tweede editie van de Europese Spelen zijn in 2019 in de Wit-Russische stad Minsk. Nederland kreeg eerder het toernooi toegewezen, maar gaf de organisatie terug omdat de overheid niet wilde meefinancieren. Er staan vijftien sporten op het programma in Minsk.