Basketballer Parker na half jaar terug in NBA

De Franse basketballer Tony Parker staat na een half jaar afwezigheid voor zijn rentree in de NBA. De 35-jarige veteraan van San Antonio Spurs gaat tegen Dallas Mavericks zijn eerste speelminuten dit seizoen maken. Parker scheurde in mei tijdens de play-offs tegen Houston Rockets een pees in zijn linkerbovenbeen en moest een operatie ondergaan.

De Spurs wisten de Rockets te verslaan, maar waren zonder Parker kansloos in de finale van de Western Conference tegen Golden State Warriors. Ondanks twijfels over zijn toekomst besloot de Fransman met een Nederlandse moeder door te gaan en hard aan zijn herstel te werken. ,,Het waren zware maanden, waarin ik geduld en mentale kracht moest hebben”, zei Parker. ,,Ik wil iedereen bedanken die heeft geloofd in mijn terugkeer.”

Parker pakte vier titels in de NBA met de Spurs (2003, 2005, 2007 en 2014). Hij leidde Frankrijk vier jaar geleden naar de Europese titel.