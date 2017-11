IOC straft weer vijf Russen voor doping Sotsji

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft opnieuw vijf Russische sporters bestraft voor het overtreden van de dopingregels tijdens de Winterspelen van Sotsji in 2014. Ze worden alsnog gediskwalificeerd, moeten hun medailles inleveren en mogen nooit meer meedoen aan Olympische Spelen.

Het betreft de bobsleeërs Dmitri Troenenkov en Aleksej Negodailo, skeletonner Sergej Tsjoedinov en de biatletes Jana Romanova en Olga Viloetsjina. Troenenkov en Negodailo maakten deel uit van de Russische viermansbob die goud won in Sotsji. Romanova en Viloetjsina scoorden zilver op de Spelen in de stad aan de Zwarte Zee. Het aantal Russische olympiërs dat alsnog betrapt is op doping tijdens Sotsji 2014 is op negentien gekomen.

Een speciale commissie van het IOC heeft opnieuw onderzoek verricht naar alle urinemonsters van Russische deelnemers aan de Winterspelen van Sotsji. Daartoe werd besloten nadat het antidopingbureau WADA had geconcludeerd dat Rusland op grote schaal had gefraudeerd. Ook bekende directeur Grigori Rodsjenkov van het dopinglab in Sotsji dat er een dopingprogramma bestond voor vrijwel alle Russische olympiërs. De urinestalen zijn onderzocht op dopingsporen en daarnaast is er bekeken of er met de monsters is geknoeid.

Het IOC zette eerder onder anderen de schaatsers Olga Fatkoelina en Aleksander Roemjantsev en de bobsleeërs Alexander Zoebkov en Olga Stoelneva buitenspel. Zoebkov won in 2014 twee keer olympisch goud voor eigen publiek, Fatkoelina veroverde zilver op de 500 meter.

Rusland won in Sotsji het landenklassement met dertien keer goud, elf keer zilver en negen keer brons. Het IOC wil begin december een besluit nemen over deelname van Rusland aan de Winterspelen in februari in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.