Kramer in plaats van Bergsma op achtervolging

Jorrit Bergsma maakt komend weekeinde geen deel uit van de Nederlandse achtervolgingsploeg bij wereldbekerwedstrijden in Calgary. Bondscoach Geert Kuiper kiest voor Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij.

Bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Heerenveen ruim twee weken terug was Kramer niet fit en sloeg de Fries de achtervolging over. Bergsma, Blokhuijsen en Verweij blameerden zich toen in Thialf met de tiende plek. De Nederlandse schaatsers zijn in Calgary uit op eerherstel en willen meer punten pakken voor het wereldbekerklassement.

Bergsma is, samen met Verweij, wel geselecteerd voor de massastart. Verweij slaat de 1000 meter over. Zijn plaats wordt ingenomen door Hein Otterspeer.

Kramer en zijn ploeggenoten van Team LottoNL-Jumbo doen wel mee in Calgary, maar een week later niet in Salt Lake City. Trainer Jac Orie vindt die wereldbekerwedstrijd niet passen in de voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi van eind december.