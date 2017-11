Neureuther geeft olympische droom niet op

Met een zware knieblessure lijkt het seizoen van de Duitse skiër Felix Neureuther al voorbij, maar zelf legt hij zich daar niet zomaar bij neer. Neureuther scheurde afgelopen week in de Verenigde Staten een kruisband in zijn linkerknie, iets waarvoor doorgaans zes tot negen maanden hersteltijd staat. Toch koestert de Duitser nog een sprankje hoop op deelname aan de Olympische Spelen in februari in Pyeongchang.

,,Het voelt nu al veel beter dan op de dag dat het gebeurde”, zei Neureuther maandag bij aankomst op het vliegveld van München tegen Bild. ,,Ik moet afwachten hoe het gaat het met mijn knie en het herstel. Zolang er ook maar een sprankje hoop is dat ik naar de Spelen kan, zal ik daar voor gaan.” Neureuther laat zich nu eerst onderzoeken door de bekende dokter Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

De slalomspecialist gold als een voorname Duitse medaillekandidaat voor de Winterspelen. Bij de Spelen van 2010 en 2014 greep Neureuther steeds naast de medailles. ,,Ik ben nu 33 jaar, zoveel kansen krijg ik niet meer. Ik ga er dus alles aan doen.”