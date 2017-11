Van Gerwen treft landgenoot Kist op WK

Michael van Gerwen speelt in de eerste ronde van het wereldkampioenschap darts tegen landgenoot Christian Kist. Dat is maandag door loting bepaald. Van Gerwen is titelverdediger in Londen, waar het WK op donderdag 14 december begint.

De 28-jarige Brabander is als eerste geplaatst in Alexandra Palace. De afgelopen weken schreef Van Gerwen de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals op zijn naam.

Raymond van Barneveld, die het WK in 2007 won, is in de eerste ronde gekoppeld aan de Engelsman Richard North.

Naast Van Gerwen tegen Kist is er met Jelle Klaasen tegen Jan Dekker nog een Nederlandse confrontatie in de eerste ronde. Vincent van der Voort staat tegenover Dave Chisnall, Jermaine Wattimena lootte Joe Cullen en Benito van de Pas neemt het met Steve West ook op tegen een Engelsman.