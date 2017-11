Woods pijnvrij bij comeback

Golficoon Tiger Woods maakt donderdag zijn rentree in wedstrijdverband en hij doet dat pijnvrij. Dat zei de 41-jarige Amerikaan in aanloop naar de Hero World Challenge op de Bahama’s.

,,Ik ben wat stijver, maar ik heb geen pijn in de rug en dat is echt een verademing. Zeker als je bedenkt dat ik jarenlang met die rugpijn heb geworsteld”, vertelde hij na een oefenronde aan Golfchannel.

Woods onderging in april zijn vierde rugoperatie. Die was noodzakelijk na een mislukte rentree een jaar geleden. Hij begon vorig jaar ook zijn comeback in de Hero World Challenge, een toernooi waar Woods zelf de gastheer is. Toen had hij zestien maanden niet gegolfd in wedstrijden, deze keer stond hij negen maanden buitenspel.

Woods heeft de wereldtop uitgenodigd voor het toernooi op de Bahama’s. Wereldranglijstaanvoerder Dustin Johnson doet mee, evenals US Open-winnaar Brooks Koepka en Jordan Spieth, de winnaar van het Brits Open.