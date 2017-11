Afscheid Ogier niet aan de orde

Vijfvoudig wereldkampioen rallyrijden Sébastien Ogier heeft zijn contract bij het Britse Ford-team M-Sport verlengd met een jaar. De Fransman heeft daarmee een einde gemaakt aan de speculaties dat hij afscheid zou nemen van de sport.

,,Er is veel gezegd en geschreven, maar in mijn hoofd stond al een tijdje vast dat ik wilde doorgaan bij dit team”, aldus Ogier (33), die zijn eerste jaar bij M-Sport meteen bekroonde met de wereldtitel. Hij stapte vorig jaar over van Volkswagen, dat uit de rallysport stapte vanwege het emissieschandaal. Bij Volkswagen won Ogier zijn eerste vier wereldtitels. ,,De plannen voor 2018 zijn duidelijk; we willen de titel verdedigen.”