Choukoud als enige Nederlander naar EK cross

Khalid Choukoud gaat op 10 december in het Slowaakse stadje Samorin van start voor de EK cross. De Nederlandse atleet van Marokkaanse komaf kwalificeerde zich zondag voor de titelstrijd met een derde plaats op de Warandeloop in Tilburg.

Choukoud is de enige Nederlandse elitedeelnemer op de EK. De zesvoudig Nederlands kampioen beëindigde de Europese titelstrijd drie jaar geleden als zevende. Sifan Hassan werd in 2015 in Hyères nog Europees kampioen bij de vrouwen. Zij traint nu in de Verenigde Staten. De EK cross past niet in haar programma.