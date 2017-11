Dagboeken duiken op in Russische dopingzaak

Een speciale onderzoekscommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de beschikking gekregen over twee dagboeken van de klokkenluider in het Russische dopingschandaal. Volgens de New York Times leverden de handgeschreven aantekeningen van Grigori Rodsjenkov nieuw en gedetailleerd bewijsmateriaal op voor een systematisch dopingnetwerk dat door de Russische staat werd ondersteund.

Rodsjenkov is de voormalige baas van het Russische antidopinglaboratorium in Moskou. Hij is één van de twee kroongetuigen van de IOC-commissie. De Rus, die op een geheime locatie in de Verenigde Staten verblijft, heeft jarenlang Russische sporters geholpen met dopingpraktijken. Zijn notitieschriftjes bevatten informatie over de omvang en organisatie van het Russische dopingsysteem en over de betrokkenheid van regeringsleden en olympische sportfunctionarissen.

Volgens de NYT beschrijft Rodsjenkov uitvoerig de discussies over doping met hoge officials. Onder hen zou ook de voormalige minister van sport Vitali Moetko zijn, momenteel vice-premier van Rusland.