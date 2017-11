Grizzlies ontslaan coach na reeks nederlagen

Memphis Grizzlies heeft coach David Fizdale ontslagen. De 43-jarige Amerikaan moet vertrekken na een reeks van acht nederlagen in de basketbalcompetitie NBA. De Grizzlies bereikten vorig seizoen onder Fizdale nog de play-offs, maar bevinden zich nu met zeven overwinningen tegenover twaalf verliesbeurten in de onderste regionen van de Western Conference.

,,Fizdale heeft keihard gewerkt, maar een verandering is nodig om het team de grootste kans op succes te geven”, zei de directeur van de Grizzlies. Fizdale was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdcoach in de NBA. Als assistent bij Miami Heat won hij twee titels, in 2012 en 2013.

De clubleiding van Memphis Grizzlies heeft John-Blair Bickerstaff naar voren geschoven als interim-coach. De 38-jarige Amerikaan bekleedde die functie eerder bij Houston Rockets.