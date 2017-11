Miedema baalt van ophef over uitspraken vergoeding Oranjevrouwen

Vivianne Miedema was de afgelopen weken volop in het nieuws, nadat ze in een interview met The Guardian zou hebben gezegd dat de Oranjevrouwen dezelfde vergoedingen willen als de mannelijke internationals. De spits van Arsenal is hier allesbehalve blij mee en laat weten dat haar woorden uit zijn verbrand zijn gerukt.

“Natuurlijk is het voor de buitenwereld hartstikke leuk dat er zoveel reuring is ontstaan, maar ik heb het niet op deze manier gezegd”, laat de 21-jarige voetbalster van Oranje aan De Telegraaf weten.

In The Guardian was het volgende te lezen: “Wij leveren precies dezelfde inspanning voor ons land als de mannen. En wij zijn Europees kampioen, terwijl de mannen zich niet eens geplaatst hebben voor het WK én het EK. Het is daarom gerechtvaardigd om te zeggen dat wij net zoveel moeten verdienen.”

Volgens Miedema heeft ze dit niet gezegd. “Ik heb gezegd dat wij meer waard zijn dan we op dit moment krijgen.”

“Je hebt altijd van die ouwe zeurzakken”

“Je hebt in zo’n geval altijd voor- en tegenstanders en van die ouwe zeurzakken die helemaal nergens voor openstaan. De moraal van het verhaal is dat wij onze wensen kenbaar hebben gemaakt bij de KNVB, dat de bond er positief in staat en dat spelersvakbond VVCS er verder mee aan de slag is. Afwachten dus.”

Onlangs spraken we met Mary Kok-Willemsen, voorzitter van FootballEquals Foundation. Met de foundation wil ze gender equality bewerkstelligen via voetbal (klik hier voor het hele interview):

Lees ook: