Sinnema met Bloem het zand op

Beachvolleybalster Jolien Sinnema gaat het nieuwe seizoen in met Laura Bloem als teamgenoot. Het nieuwe duo debuteert gezamenlijk bij het DELA Beach Open begin volgend jaar in de Sportcampus in Den Haag (3-7 januari).

Sinnema (25) speelde vanaf augustus 2016 een jaar samen met Joy Stubbe, die nu met Marleen van Iersel een project buiten Beachvolleybal Team Nederland om is begonnen. Bloem (28) komt sinds 2010 regelmatig uit in de World Tour en speelde al een WK (in 2013, met Rebekka Kadijk) en een EK (in 2014, met Marloes Wesselink).

,,Laura is een speelster met wie ik direct een goed gevoel heb als we samen het veld instappen”, liet Sinnema weten. ,,Ik denk dat Laura het in zich heeft om een goede verdedigster te worden, zeker met de hulp van bondscoach Richard de Kogel. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen, met als hoogtepunten het DELA Beach Open en het EK in eigen land.”