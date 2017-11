Snowboardster Maas weer naar Spelen

Cheryl Maas heeft zich officieel gekwalificeerd voor Olympische Spelen in Pyeongchang. De snowboardster laat via sociale media weten dat ze op de onderdelen Big Air en Slopestyle mag uitkomen.

Maas was eerder van de partij tijdens de Winterspelen van Turijn (2006) en Sotsji (2014). Om in februari in Pyeongchang te mogen starten, moest ze op de ranglijst van de internationale skifederatie FIS van 22 januari bij de eerste dertig snowboardsters staan.

Een aanvullende eis was dat ze één of twee keer bij de eerste twaalf moet eindigen bij een wereldbekerwedstrijd. Maas eindigde de afgelopen weken in Milaan en Peking als zesde op een wereldbekerwedstrijd en stelde zo deelname aan de Spelen in Pyeongchang veilig.