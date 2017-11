Dumoulin houdt keuze nog voor zich

Tom Dumoulin sprak op het podium bij de presentatie van de Ronde van Italië van volgend jaar van een mooi uitdagend parcours. Maar of de Limburger volgend jaar aan de start staat van de Giro liet hij in het midden. De Tour de France lonkt. ,,Ik weet het al, maar ik ga het nu niet zeggen”, vertelde de renner van Sunweb, die dit jaar als eerste Nederlander de Giro won.

Even ervoor maakte Chris Froome bekend dat hij deelneemt aan de Giro. Zijn start in de Ronde van Frankrijk stond al vast. ,,Het verraste me niet echt”, zei Dumoulin. ,,Het was een hardnekkig gerucht. Ik denk dat een combinatie Giro-Tour heel lastig is, maar als de dubbel Tour-Vuelta kan moet dat ook kunnen. Er zit volgend jaar ook een week extra tussen Giro en Tour.”

Dumoulin zei zijn keuze al te hebben gemaakt. ,,Maar we maken het pas bekend op de ploegpresentatie op 4 januari. Tot die tijd blijft het stil.”