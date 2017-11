Formule 1-team Sauber in zee met Alfa Romeo

Het formule-1 team van Sauber krijgt de komende jaren steun van Alfa Romeo. De Italiaanse autofabrikant keert daarmee na dertig jaar terug in de hoogste klasse van de autosport. Het team gaat starten onder de naam Alfa Romeo Sauber F1 Team.

De partijen gaan op strategisch, commercieel en technisch gebied samenwerken. Vooralsnog gaat Alfa Romeo niet de motor aan Sauber leveren.

,,Met deze stap willen we de bekendheid en de uitstraling van het merk Alfa Romeo vergroten”, lichtte Sergio Marchionne toe, de CEO van Fiat Chrysler. Alfa Romeo is onderdeel van Fiat. ,,We gaan de krachten bundelen met Sauber en verwachten dat we kunnen profiteren van elkaars kennis.”

Sauber is uitgerust met motoren van Ferrari. Onduidelijk is nog welke coureurs in het komende seizoen starten voor het nieuwe team.

Alfa Romeo was eerder van 1950 tot 1988 aanwezig in de Formule 1, als constructeur en motorleverancier. In 1950 en 1951 pakte Alfa Romeo de wereldtitel met respectievelijk de Italiaan Giuseppe Farina en de Argentijn Juan Manuel Fangio.

Sauber is sinds 1993 actief in de Formule 1. Dit jaar eindigde de renstal op de tiende en laatste plaats bij de constructeurs.