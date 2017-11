Gesink en Boom naar Tour Down Under

Robert Gesink en Lars Boom openen hun seizoen op 16 januari in de Tour Down Under, meldt wielerploeg LottoNL-Jumbo. Voor Gesink wordt het zijn eerste optreden na een val in de Tour afgelopen zomer. Boom reed vorig seizoen een aantal veldritten, maar kiest nu voor een andere voorbereiding. De Vlijmenaar gaat voor het eerst voorafgaand aan het klassieke voorjaar op hoogtestage.

Boom bereidt zich in februari op Tenerife voor op de Omloop Het Nieuwsblad en de eendagskoersen die daarop volgen. Hij laat de cross deze winter schieten. Die aanpak moet leiden tot betere resultaten dan het afgelopen voorjaar.

Gesink liep bij een val in de negende etappe van de Tour de France een breuk op in een van de onderste ruggenwervels. Hij moest weken een corset dragen. In de Tour Down Under, de Australische openingskoers van het WorldTourseizoen, komen verder Tom Leezer, Daan Olivier, de Nieuw-Zeelander George Bennett, de Spanjaard Juan José Lobato en de Duitser Robert Wagner namens LottoNL-Jumbo in actie.