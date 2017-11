Giro met minder tijdritkilometers dan Tour

Het aantal tijdritkilometers in de Ronde van Italië bedraagt ruim 44. Dat bleek woensdag bij de presentatie van het routeschema van de 101e editie in Milaan, waarbij Tom Dumoulin aanwezig was. De Nederlander van Sunweb won dit jaar de Giro, maar liet zich nog niet uit over deelname volgend jaar. Dumoulin heeft baat bij veel tijdritkilometers. In de Tour zijn dat er volgend jaar 66, waarvan 35 in een ploegentijdrit.

De Giro begint, zoals eerder al gemeld, op 4 mei met een korte tijdrit in Jeruzalem, gevolgd door twee ritten in Israël. De eerste van acht aankomsten bergop ligt in de zesde etappe tegen de flanken van de Etna. In de veertiende etappe volgt de aankomst op de beruchte Monte Zoncolan. In de slotweek is de individuele tijdrit over 34,5 kilometer in de zestiende etappe van Trento naar Rovereto. Daarna is het weer klimmen geblazen met drie ritten die bergop eindigen. Op de slotdag eindigt de Giro niet in Milaan, maar in hoofdstad Rome.