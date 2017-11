Golfster Van Dam opent sterk

Golfster Anne van Dam is de strijd om een ticket voor de LPGA Tour uitstekend begonnen. De Arnhemse kwam in de finale van de Qualifying School tot een openingsronde van 68 slagen, 4 onder par. Op de banen van LPGA International in Daytona Beach (Florida) maakte Van Dam vijf birdies tegen één bogey.

Daarmee deelt ze de eerste plaats met vier andere speelsters. Het toernooi duurt vijf dagen. Na vier van de vijf ronden is er een cut: de beste 70 speelsters gaan door. De beste twintig speelsters krijgen een volledige kaart voor de LPGA Tour. De nummers 21 tot en met 45 ontvangen gedeeltelijke speelrechten voor toernooien op het hoogste niveau.