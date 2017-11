Japanse premier Abe wil Spelen gewoon bijwonen

Shinzo Abe wil in februari de Olympische Spelen in Pyeongchang gewoonbijwonen. De Japanse premier had dat voornemen al, en dat is na de nieuwe raketproef van Noord-Korea niet veranderd. Dat heeft Abe laten weten in een telefoongesprek met Moon Jae-in, de president van Zuid-Korea.

Op een persbriefing zei een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse president dat Abe en Moon elkaar tijdens het onderhoud hebben gezegd de toenemende veiligheidsdreigingen van de kant van Noord-Korea niet langer te tolereren, en dat de sancties en druk op Noord-Korea verder worden opgevoerd.

De Olympische Spelen in Pyeongchang in Zuid-Korea zijn van 9 tot 25 februari.