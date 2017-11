Santander stopt na acht seizoenen als sponsor van Ferrari in de Formule 1. De Spaanse bank kondigde woensdag aan de Champions League voor drie jaar te gaan ondersteunen.

Santander koos in 2010 voor Ferrari toen Fernando Alonso voor de meest succesvolle ploeg in de historie van de Formule 1 ging racen. De tweevoudig wereldkampioen uit Spanje reed de afgelopen drie seizoenen voor McLaren. Ferrari eindigde het afgelopen seizoen achter Mercedes als tweede in het teamklassement.