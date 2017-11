Tijd dringt voor Serena Williams

Het is nog niet zeker of tennisster Serena Williams over anderhalve maand haar titel zal verdedigen op de Australian Open. De voormalige nummer één van de wereld wil dat graag, maar het is nu nog niet te zeggen of ze op tijd fit is.

,,Serena is druk aan het trainen om weer in vorm te raken. Ik sluit mij snel bij haar aan in Florida. We moeten afwachten hoe haar lichaam reageert en hoe haar niveau is. Aan de hand daarvan zullen we een beslissing nemen over deelname aan de Australian Open”, aldus Patrick Mouratoglou, de Franse coach van Williams, tegen CNN.

De 36-jarige Williams nam in april zwangerschapsverlof en beviel op 1 september van dochter Alexis Olympia Ohanian jr. Toen ze vorig jaar in Melbourne haar 23e grandslamtitel behaalde, was ze twee maanden zwanger.

Naast Serena Williams is het ook nog niet duidelijk of Svetlana Koeznetsova meedoet aan de Australian Open. De Russische speelsters, nummer twaalf van de wereld, herstelt momenteel na een operatie aan haar pols.