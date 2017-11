Max Vertappen is woensdag op de tweede en laatste testdag voor de Formule 1 in Abu Dhabi in zijn Red Bull in de ochtendsessie als vijfde geëindigd.

De Duitser Sebastian Vettel was in zijn Ferrari de snelste, 1.37,551. Verstappen kwam uit op 1.39,616. Hij reed 46 rondjes.

De testdag gaat in de middaguren verder. Het officiële seizoen in de Formule 1 eindigde het afgelopen weekeinde in Abu Dhabi.