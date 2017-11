Frijns en Stroll samen in 24 uur Daytona

De Nederlandse autocoureur Robin Frijns rijdt in januari de 24 uur van Daytona in dezelfde auto als de Canadese Formule 1-racer Lance Stroll. Het duo komt uit voor het raceteam waarvan de beroemde acteur Jackie Chan mede-eigenaar is. Williams, de Britse renstal waar Stroll onder contract staat in de Formule 1, bevestigde donderdag zijn deelname.

Frijns en Stroll vormen een team samen met de Zweed Felix Rosenqvist en de Spanjaard Daniel Juncadella. De langeafstandsrace op het circuit in Daytona Beach is in het weekeinde van 27 en 28 januari.

Limburger Frijns was vorig seizoen nog actief in de Formule E, het wereldkampioenschap van de elektrische sportauto’s. Voor komend seizoen heeft hij geen startplek in de deze raceklasse. Hij reed onlangs nog sterk in de de beruchte stratenrace in Macau door als tweede te finishen in de GT World Cup.