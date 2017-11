Golfster Van Dam duikelt naar beneden

Golfster Anne van Dam is na een dramatische tweede ronde in het kwalificatietoernooi voor de Amerikaanse vrouwentour LPGA geduikeld van de eerste plaats naar een positie in de achterhoede. De Arnhemse prof, die woensdag op de golfbaan van Daytona Beach was begonnen met een uitstekende ronde van 68 slagen (vier onder par), leverde donderdag een kaart in met 81 slagen (negen boven par).

Van Dam zag daardoor haar kansen op een speelkaart voor de sterkste mondiale golfcompetitie danig slinken. De eerste twintig na vijf ronden verdienen een volledig ticket voor de LPGA Tour.

De gedeelde 92e plaats was het voorlopige resultaat na een martelgang langs de achttien holes: Van Dam noteerde onder meer drie bogeys, twee double bogeys én een triple bogey.