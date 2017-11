Italië en Taiwan naar Honkbalweek Haarlem

De nationale honkbalploegen van Taiwan en Italië nemen volgend jaar deel aan de 29e editie van de Honkbalweek Haarlem. De Italianen komen voor het eerst sinds 2004 terug naar het Pim Mulierstadion. Taiwan is al jaren een vaste gast op het toernooi, dat eerder dreigde te verdwijnen.

Een klein jaar geleden werd nog bekend dat de Honkbalweek Haarlem ter ziele was wegens een tekort aan geld. Een projectgroep ging desondanks aan de slag en meldde afgelopen zomer alsnog een doorstart te kunnen maken. Met het Nederlands team, Italië en Taiwan is de helft van het deelnemersveld bekend.

De eerste keer dat de Honkbalweek werd gehouden was in 1961. Vanaf 1972 was het een tweejaarlijkse toernooi in de even jaren. Oranje won in 2016 de laatste editie.