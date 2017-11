Noah door als captain Franse tennissers

Yannick Noah heeft ook komend jaar de leiding over de Franse tennisploeg. De 57-jarige Noah wil het succes van dit jaar in 2018 herhalen. Frankrijk veroverde afgelopen weekeinde voor eigen publiek in Lille de Daviscup, door België in de finale met 3-2 te verslaan.

Als titelverdediger begint Frankrijk de editie van komend jaar in februari tegen Nederland. Beide landen treffen elkaar van 2 tot en met 4 februari in de Olympic Hall van Albertville. De Nederlandse tennissers zijn na vier jaar teruggekeerd in de wereldgroep van het landentoernooi.

Noah boekte zijn grootste succes als tennisser in 1983, met de winst van Roland Garros in Parijs. De Fransman begon eind 2015 aan zijn derde periode als captain van het Daviscupteam. In zijn vorige twee periodes won Frankrijk de enorme beker ook al (1991 en 1996).