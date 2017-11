Russinnen bestraft voor doping Londen 2012

Het Internationaal Olympisch Comité blijft het maar druk hebben met het diskwalificeren en schorsen van Russische sporters. De hertesten die zijn uitgevoerd op bewaarde monsters die zijn afgenomen tijdens de Zomerspelen van Londen in 2012, leverden donderdag weer twee straffen op voor Russische atletes.

Het gaat om verspringster Anna Nazarova en 400 meterloopster Joelia Goesjtsjina, bij wie alsnog verboden middelen zijn aangetroffen. Goesjtsjina won met de Russische estafetteploeg zilver op de 4×400 meter. Ze was die medaille al kwijt doordat een ander lid van het estafettekwartet in een eerder stadium was bestraft wegens doping.

Het IOC legde de afgelopen weken herhaaldelijk straffen op aan Russische sporters voor dopingovertredingen tijdens de Winterspelen van 2014. Inmiddels is vastgesteld dat destijds met de dopingstalen van 22 Russische olympiërs is geknoeid. Daar zaten veel medaillewinnaars bij.