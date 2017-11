Schlierenzauer maakt volgende week rentree

Gregor Schlierenzauer maakt volgende week tijdens de wereldbekerwedstrijd in Titisee-Neustadt zijn rentree. De Oostenrijkse skispringer is bijna hersteld van de knieblessure die hij eind oktober opliep. De wereldbeker van komend weekeinde in Nizjni Tagil in Rusland komt nog te vroeg voor de zesvoudig wereldkampioen, zei de Oostenrijkse coach Heinz Kuttin donderdag.

Schlierenzauer is met 53 wereldbekerzeges de meest succesvolle skispringer ooit. In maart 2016 scheurde de 27-jarige Oostenrijker al een kruisband in zijn rechterknie. Dit keer ging het om een ingescheurde buitenband van een knie.

Bij de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver won Schlierenzauer individueel twee keer brons. Met het Oostenrijkse team verzekerde hij zich van het goud.