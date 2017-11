Skifederatie schorst nu ook langlaufers

De internationale skifederatie FIS heeft de zes Russische langlaufers die eerder door het Internationaal Olympisch Comité zijn bestraft voor doping bij de Winterspelen van Sotsji 2014, ook geschorst. Ze mogen niet deelnemen aan de komende wereldbekerwedstrijden. De FIS is de eerste mondiale bond die het oordeel van het IOC overneemt.

Het IOC acht bewezen dat de Russische sporters in Sotsji systematisch zijn gedrogeerd en dat de vuile urinestalen in het dopinglab zijn verwisseld voor schone buisjes. Het comité heeft de langlaufers gediskwalificeerd en levenslang uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen.

De FIS kreeg de uitgebreide argumentatie van IOC onder ogen in het geval van Aleksander Legkov, in Sotsji winnaar van het goud op de 50 kilometer. ,,De details over en de omvang van de samenzwering om te voorkomen dat Russische sporters positief zouden testen, zijn schokkend”, aldus de FIS.