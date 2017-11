Tennisster Vinci kondigt afscheid aan

Roberta Vinci gaat nog een half jaar door met tennissen, maar na het WTA-toernooi in mei in Rome houdt de 34-jarige Italiaanse het voor gezien. Dat meldde Vinci donderdag op sociale media.

De Italiaanse won in haar loopbaan tien WTA-titels. In 2015 bereikte ze de eindstrijd van de US Open, waarin haar landgenote Flavia Pennetta te sterk was. Vinci bereikte vorig jaar de zevende plek op de wereldranglijst, haar hoogste positie ooit.

In een filmpje nodigt Vinci, die in het dubbelspel 25 titels pakte en samen met Sara Errani alle grandslamtoernooien won, haar fans uit om naar het WTA-toernooi van Rome te komen om haar uit te zwaaien.