Volleyballers loten Brazilië en Frankrijk

De Nederlandse volleyballers treffen volgend jaar op het WK in de groepsfase olympisch kampioen Brazilië. Dat is het resultaat van de loting die donderdag in Florence plaatsvond. Oranje belandde in de sterke groep B met verder Frankrijk, de Europees kampioen van 2015 en winnaar van de World League in 2015 en 2017, Canada, Egypte en China.

Het toernooi wordt gehouden in Italië en Bulgarije van 10 tot en met 30 september. Nederland, dat voor het eerst sinds 2002 meedoet aan het WK, speelt de groepswedstrijden in het Bulgaarse Ruse.