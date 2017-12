Boels langer door met vrouwenwielerploeg

Het Boels-Dolmans Cycling Team is ook de komende jaren actief in het vrouwenwielrennen. Boels Rental en Dolmans Landscaping Group verlengden vrijdag hun sponsorcontract tot en met het einde van 2020, het jaar van de Olympische Spelen in Tokio.

Bij Boels-Dolmans fietsen onder anderen olympisch kampioene Anna van der Breggen en wereldkampioene Chantal Blaak. Het team werd in 2010 opgericht, toen heette het nog Dolmans Landscaping Team. Twee jaar later stapte Boels Rental in.

,,We hebben onze ambities met het team steeds verder zien groeien, onder de bezielende leiding van ploegleider Danny Stam. Boels-Dolmans Cycling Team is het beste UCI-vrouwenteam ter wereld”, zegt Erwin Janssen, eigenaar van Dolmans Landscaping Group.