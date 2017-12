Cavaliers behalen tiende zege op rij in NBA

De basketballers van Cleveland Cavaliers zijn in de NBA aan een indrukwekkende serie bezig. De verliezend finalist van vorig seizoen behaalde donderdag (plaatselijke tijd) de tiende overwinning op rij. Dat gebeurde tegen de Atlanta Hawks: 114-121. Halverwege leidde Atlanta nog met 67-63.

De zege voor Cleveland was voor een groot deel te danken aan Kevin Love en LeBron James. Love nam 25 punten voor zijn rekening en noteerde zestien rebounds. James, die in de vorige wedstrijd tegen Miami Heat voor het eerst in zijn loopbaan uit het veld werd gestuurd, was goed voor 24 punten en twaalf assists.

De Houston Rockets waren op 10 november de laatste ploeg die de Cavaliers wisten te verslaan. Daarna wonnen James en zijn ploeggenoten achtereenvolgens van Dallas Mavericks, New York Knicks, Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Brooklyn Nets, weer Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers, Miami Heat en Atlanta Hawks.

Chicago Bulls verloor donderdag juist voor de zevende keer op rij. Denver Nuggets was net iets sterker: 110-111.